Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanacak olan Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı. İşte maçın detayları..

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Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan çekiliş sonrası eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarına 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6 takım, Trendyol 1. Lig'den 7 takım ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katıldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ahlatcı Çorum FK ile eşleşti.

Eşleşmelerin belli olmasının ardından futbolseverler Trabzonspor ile Ahlatcı Çorum FK arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları..

Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman?

Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçının tam tarihi henüz belli olmadı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü gereği müsabakalar seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.

Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK mücadelesi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.