Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor.

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor bu sezon oynadığı 20 maçta topladığı 26 puan ile 11. sırada yer alıyor.

Öte yandan Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezon topladığı 39 puan ile 4. sırada bulunuyor.

Eyüpspor, kulüp tarihinde Trabzonspor'a rakip olduğu tek maça bu sezon Süper Lig'de çıktı ve bordo mavililerle 0-0 berabere kaldı.

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen Trabzonspor - Eyüpspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Trabzonspor - Eyüpspor maçının detayları...

Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı 10 Şubat 2025 Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak.

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.