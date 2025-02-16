Trafikte makas atma cezası 2025! Bedeli ağırlaştı; İşte yeni cezası...

Yağmur Uçar

Trafikte vatandaşların ve sürücülerin can güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler devam ediyor.

Trafik kurallarını hiçe sayarak “Makas Atma” olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali yapan sürücüler, daha da büyük ceza alacak.

Makas atma cezası, kuralsız sürücüler tarafından merak konusu oluyor.

Bu kapsamda, "makas atmanın cezası ne kadar 2025" sorusu arama motorlarına yöneltiliyor.

İşte yeni ceza oranı...

MAKAS ATMANIN CEZASI 2025

Halk arasında makas atma olarak bilinen sürücülerin araçlar arasında S çizerek araba kullanması trafik cezasına tabi bir durumdur.

Sürücüler için makas atma cezası 2024 yılında 32.233 TL, 2025 yılında ise 46.393 TL tutarındadır.