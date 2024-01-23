Transfer piyasası sarsılacak! Galatasaray’ın efsanesiydi, Fenerbahçe’ye geliyor Ara transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, bu kez büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray’ın eski yıldızına kancayı taktı.

ensonhaber.com

11 Ocak'ta başlayan kış transfer sezonunun en aktif kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, transfer arenasında bir bomba etkisi yaratmaya devam ediyor.

Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Bonucci ve orta saha oyuncusu Krunic'i kadrosuna dahil ederek takımın güç dengesini iyileştirdi.

Yerli oyuncu sayısını artırmayı amaçlayan sarı-lacivertli ekip, bu kez bombayı patlattı.

Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray’ın eski oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın eski golcüsünün Fenerbahçe formasıyla sahalara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Galatasaray'ın yıldızına gözünü dikti

Fotomaç’ın haberine göre; Bu sezon şampiyonluk hasretini gidermek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray’ın eski oyuncusu Erencan Yardımcı’yı listesine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan 2021 yazında 479 bin euro bonservis bedeliyle ayrılan genç golcü, Eyüpspor'a imza attıktan sonra bu sezon kiralık olarak Pendikspor'a transfer oldu.

Erencan Yardımcı'nın güncel piyasa değerinin 1.4 milyon euro olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin bu genç yeteneği kadrosuna katmak için temaslarına başladığı ifade edildi. Başkan Ali Koç'un, Eyüpspor başkanıyla yakın ilişkileri kullanarak transferi bitirmek istediği öne sürüldü.

21 yaşındaki Erencan Yardımcı, bu sezon Pendikspor formasıyla 17 maçta görev alarak takımına 6 gol ve 1 asistle katkı sağladı.