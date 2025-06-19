Türk zeytin üreticisi iflas ile burun buruna geldi! 25 bin tonluk üretim kapasitesine sahipti

Türkiye’de sofralık zeytin üretimiyle tanınan Manisa’nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Ses Gıda Sanayi A.Ş. mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru zeytin üretim sektöründe büyük bir yankıya neden olurken şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı alındı.

Ulusal market zincirlerinin yanı sıra, birçok uluslararası iş ortağına da zeytin tedarik eden şirketin son dönemlerde yaşadığı ekonomik zorluklar konkordato başvurusunda bulunmalarına neden oldu.

Söz konusu geçici mühlet kararına itirazda bulunmak isteyen alacaklıların ise konkordato ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

25 BİN TONLUK ÜRETİM KAPASAİTESİ

2022 yılında kurulan ancak zeytin üretiminde kısa sürede adını duyurmayı başaran Yeni Ses Gıda 12 bin 500 metrekare kapalı, 7 bin metrekare açık alana sahip modern tesislerinde siyah ve yeşil sofralık zeytin üretimi gerçekleştiriyor.

Yıllık 25 bin ton zeytin işleme kapasitesine sahip olan tesis, özellikle bölge ekonomisine önemli bir katkıda bulunarak istihdam sağlıyor.

Mahkeme tarafından verilen 3 aylık süreçte şirketin borçlarını yapılandırma ve ödeme planı oluşturma yönünde çalışmalarda bulunması bekleniyor.

Bu süreç sonunda komiser heyeti, şirketin konkordato şartlarını taşıyıp taşımadığına dair rapor sunacak. Mahkeme, bu rapora göre konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğine karar verecek.