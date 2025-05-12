Türkiye Kupası Finali: Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası için geri sayım başladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ve Trabzonspor kupanın sahibi olabilmek için kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ve Trabzonspor, 29 sezon aranın ardından kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ve Galatasaray daha önce üç kez final mücadelesinde karşılaşırken bu eşleşmelerde Trabzonspor bir kez, Galatasaray ise iki kez kupanın sahibi oldu.

Futbolseverler Türkiye Kupası final maçının ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte dev maçın bilgileri...

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.

20:45'te başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak...