Türkiye - Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Dünyanın 1 numarası olan Filenin Sultanları, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kadın takımımız 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya'ya gidecek.

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. Millilerimiz grup maçlarını Japonya'da oynayacak.

A Milli takımımız 16 Eylül ile 24 Eylül tarihlerinde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile kozlarını paylaşacak.

Filenin Sultanları B grubu ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak. İşte millilerimizin maç programı..

Türki

Türkiye - Porto Riko maçı ne zaman?

Türkiye - Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül tarihinde yapılacak. Türkiye saati ile 07:00'de başlayacak müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Filenin Sultanları maç programı

16 Eylül

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül

10.00 Türkiye-Belçika