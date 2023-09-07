Türkiye - Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünyanın 1 numarası olan Filenin Sultanları, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.
A Milli Kadın Voleybol takımımız 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya'ya gidecek.
Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. Millilerimiz grup maçlarını Japonya'da oynayacak.
A Milli takımımız 16 Eylül ile 24 Eylül tarihlerinde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile kozlarını paylaşacak.
Filenin Sultanları B grubu ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak. İşte millilerimizin maç programı..
Türkiye - Porto Riko maçı ne zaman?
Türkiye - Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül tarihinde yapılacak. Türkiye saati ile 07:00'de başlayacak müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
Filenin Sultanları maç programı
16 Eylül
07.00 Türkiye-Porto Riko
17 Eylül
07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül
07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül
07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül
10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül
13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül
10.00 Türkiye-Belçika