Türkiye - Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları, Japonya'da gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde ev sahibi ülkenin yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Arjantin ve Peru takımlarıyla karşılaşacak. İşte millilerimizin maç programı..

ensonhaber.com Dünyanın 1 numarası olan Filenin Sultanları, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya'ya gidecek. Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. Millilerimiz grup maçlarını Japonya'da oynayacak. A Milli takımımız 16 Eylül ile 24 Eylül tarihlerinde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları B grubu ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak. İşte millilerimizin maç programı.. Türkiye - Porto Riko maçı ne zaman? Türkiye - Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül tarihinde yapılacak. Türkiye saati ile 07:00'de başlayacak müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Filenin Sultanları maç programı 16 Eylül 07.00 Türkiye-Porto Riko 17 Eylül 07.00 Türkiye-Bulgaristan 19 Eylül 07.00 Türkiye-Peru 20 Eylül 07.00 Türkiye-Arjantin 22 Eylül 10.00 Türkiye-Brezilya 23 Eylül 13.30 Türkiye-Japonya 24 Eylül 10.00 Türkiye-Belçika

Salih Demirgan

Seo Editor

Google News

Abone Ol