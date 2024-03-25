Türkiye resmen kızarıyor! 20 Nisan’a kadar kalacak; bu kişiler evden çıkmasın Kuzey Afrika’dan Türkiye’ye yola çıktı, resmen her yer kırmızıya bürünecek. Yurdun batısından giriş yapacak ve 20 Nisan’a kadar kalacak. Uzmanlar o kişileri maske takmaları konusunda uyarıyor.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yeni haftasında beklenmedik bir misafir var. Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozu geliyor.

Sahra Çölü'nün tozlarıyla gelen bu ziyaretçi, özellikle ülkemizin batısında çamur şeklinde yağışlara neden olabilir. Uzmanlara göre, bu durum aslında toprak için oldukça faydalı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi ve İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar'a göre, mart sonuna doğru artan çöl tozları, ısınma ile birlikte yağışı da beraberinde getirecek.

Haftaya yağmurların başlamasıyla birlikte arabalar çamurlanacak, özellikle de o kırmızı çamur yollara dökülecek. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak şart.

Bu kişiler dikkat etsin!

Ancak uzmanlar, toz taşınımının hava kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyorlar. İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, özellikle alerjisi olan ve astım gibi solunum rahatsızlıkları bulunanların tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

“Alerjisi olanların önümüzdeki haftadan itibaren 20 Nisan'a kadar yani sistem oturuncaya kadar maske takmaları gerekli. Özellikle astıma olan ve akciğer sorunu olanların kesinlikle ve kesinlikle partikül tutucu maske takması lazım.”