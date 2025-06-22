Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri belli oldu! İşte 2025’in en başarılı üniversiteleri…

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinde (ÖSYM) gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasının ardından Türkiye’nin en iyi ve en başarılı üniversiteleri araştırılmaya başlandı.

Bu kapsamda Dünyanın en prestijli yükseköğretim değerlendirme platformlarından biri olan Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), 2025 yılına ait en iyi üniversiteler listesini yayımladı.

Söz konusu listede yer alan üniversiteler eğitim kalitesi, mezun istihdamı, akademik kadro niteliği ve araştırma performansı gibi kriterlerle değerlendirilerek, Türkiye’nin en iyi ve en başarılı üniversiteleri de sıralamada yerini aldı.

İŞTE TÜKİYE’NİN EN İYİ VE EN BAŞARILI ÜNİVERİSTELERİ

CWUR’un açıkladığı 2025 verilerine göre, Türkiye’den birçok üniversite küresel sıralamada yer aldı. Söz konusu üniversitenin uluslararası düzeydeki eğitim kalitesini ve bilimsel çalışmalarını da gözler önüne serdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (METU)

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Boğaziçi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa