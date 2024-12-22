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Türkiye’nin en yüksek kar kalınlığına ulaşan yerleri belli oldu! Kalınlıklar 100 santimetreyi aştı

Türkiye’nin en yüksek kar kalınlığına ulaşan yerleri belli oldu! Kalınlıklar 100 santimetreyi aştı Türkiye’de bulunan kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları şaşkına çevirdi. 100 metreyi aşan kar kalınlığıyla bakın zirvede hangi kayak merkezi yer aldı.