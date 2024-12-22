Türkiye’nin en yüksek kar kalınlığına ulaşan yerleri belli oldu! Kalınlıklar 100 santimetreyi aştı

Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de bulunan kayak merkezlerinde ulaşılan kar kalınlıkları dikkat çekti.
Kayak sezonun açılmasıyla birlikte kayak merkezleri dolup taşarken en yüksek kar kalınlığı 103 santimetre ile şaşkına çevirdi.
Kış turizminde Türkiye’nin uğrak noktaları arasında yer alan kayak merkezlerinde bakın kar kalınlıkları kaç santimetrelere ulaştı.
KAR KALINLIĞI EN YÜKSEK OLAN 10 KAYAK MERKEZİ!
1-Palandöken 1: 103 santimetre
2- Kartalkaya: 77 santimetre
3- Ergan: 75 santimetre
4- Palandöken 2: 70 santimetre
5- Yıldız Dağı: 70 santimetre
6- Zigana: 58 santimetre
7- Uludağ ve Mersivan: 56 santimetre
8- Erciyes: 50 santimetre
9- Çambaşı: 46 santimetre
10- Kop: 35 santimetre