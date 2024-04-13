Türkiye'ye sürpriz misafir! Gelişi pazartesi, gidişi belirsiz; 81 il kaynayacak... Meteoroloji kaynakları bayramdan sonraya işaret etti, hava durumu konusunda uyarı geldi. 81 ili etkisi altına alacak beklenen bir misafir yolda.

ensonhaber.com

Soğuk havaları geride bırakan Türkiye, cemrelerin de düşmesiyle baharı yaşıyor.

Gündüzleri sıcak akşamları hava serin bir hava yaşanırken, bayramdan sonrasına dikkat çekildi.

Afrika, Balkanlar, Sibirya gibi bölgelerin etkisi altına giren Türkiye'yi yeni bir macera bekliyor.

Pazartesi geliyor

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabındaki paylaşımı ile Afrika sıcak hava dalgasını duyurdu.

Paylaşımda, "Milyonların beklediği o misafir yine geliyor! Yurdumuz pazartesi gününden Afrika sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Bahardan yaz moduna geçeceğiz. Perşembe ve cumadan itibaren ise Balkanlar devreye girebilir ancak Afrika pek müsade etmek istemiyor gibi... Takipteyiz." ifadeleri kullanıldı.