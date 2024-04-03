Turşunun içine bir tane ondan atın, bozulma sorununu ortadan kaldırın… Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan turşu bu yöntemle tüm bozulma belirtilerini ortadan kaldırıyor. Tek yapmanız gereken o meyveden 1 adet koymak. İşte, turşuların sır gibi sakladığı o yöntem…

ensonhaber.com

Yaz kış demeden yemeklerin yanına hemen her zaman oldukça fazla tüketilen gıdaların başında turşular gelir. Faydaları da saymakla bitmeyen turşular resmen bir şifa deposu olarak kabul edilir.

Turşular genel olarak, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kış hastalıklarından koruması gibi yararlarıyla biliniyor.

Ancak turşular açıldıktan bir süre sonra bozulma sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. Bozulma işaretleri arasında da suyunun üzerinde beyaz ibareler oluyor.

Kültürümüzde bu denli sevilen turşuların bozulmaması için ise farklı yöntemler uygulanabiliyor. Turşunuzun üzerinden bozulmaya dair işaretler gördüğünüzde içerisine atacağınız o meyve bozulma sorununu kökünden çözüyor.

Turşunun içine 1 tane ondan atın…

Eğer turşularınız bozulmaya başladıysa, ve üzerinde hafif beyazlıklar oluşuyorsa bu beyaz yerleri temizleyerek tamamen bozulmasını geciktirmeye başlayabilirsiniz.

Temizledikten sonra sebzeleri kontrol ederek hala çürümemiş haldelerse turşuya tuz ilave ederek ömrünü uzatmanızda seçenekler arasındadır.

Tuzun yanı sıra kavanoza atacağını bu meyve turşunuzu ilk günkü gibi yapacak. Tek yapmanız gereken turşu kavanozuna elma ekleyerek, turşunuzu bir süre çalkalayarak bekletin. Bu şekilde turşunuzu kurtaracak ve raf ömrüne ömür katacaksınız.