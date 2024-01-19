TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 8 maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un 19 Ocak ve 21 Ocak tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Hollanda Eredivisie ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5, geçtiğimiz hafta başlayan Afrika Uluslar Kupası maçlarınıda yayınlıyor.
Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor. TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.
Bu hafta Hollanda Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak 8 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...
19 Ocak Cuma
17:00 Yeşil Burun Adaları - Mozambik
20:00 Senegal - Kamerun
23:00 Gine - Gambiya
20 Ocak Cumartesi
17:00 Cezayir - Burkina Faso
23.00 Tunus - Malis
21 Ocak Pazar
14:15 Utrecht - PSV
17:00 Fas - Demokratik Kongo
20:30 Panathinaikos - Asteras Tripolis