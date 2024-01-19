TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 8 maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar... Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 19 Ocak ile 21 Ocak tarihleri arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un 19 Ocak ve 21 Ocak tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Hollanda Eredivisie ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5, geçtiğimiz hafta başlayan Afrika Uluslar Kupası maçlarınıda yayınlıyor.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor. TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Bu hafta Hollanda Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak 8 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

19 Ocak Cuma

17:00 Yeşil Burun Adaları - Mozambik

20:00 Senegal - Kamerun

23:00 Gine - Gambiya

20 Ocak Cumartesi

17:00 Cezayir - Burkina Faso

23.00 Tunus - Malis

21 Ocak Pazar

14:15 Utrecht - PSV

17:00 Fas - Demokratik Kongo

20:30 Panathinaikos - Asteras Tripolis