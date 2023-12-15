Twitch’ten müstehcenliğe açık bilet! Çevrim içi yayın platformu olan Twitch, müstehcen içerikler hakkında yeni bir düzenleme yaptı. İçerik üreticileri için müstehcenlik artık serbest mi olacak?

ensonhaber.com

Dünyada en çok kullanılan çevrim içi canlı yayın platformu olan Twitch, müstehcenlik ile ilgili yeni kararlar aldı.

Twitch, geçmiş yıllarda kullanıcılarına çifte standart uyguladığından eleştrilerin odağı olmuştu. Platform yapılan eleştirilerin ardından artık herkesin bir parça da olsa müstehcen içerik paylaşmasına izin verecek. Ancak bu izinler bazı şartlara bağlı olacak.

Twitch konuyla alakalı yaptığı açıklamada, platformun çıplaklık politikasının anlaşılamadığı, çünkü kesin çizgiler olmadığı itiraf edildi. Yeni politikanın oldukça net çizgiler çizdiğini aktaran yetkililer, bundan sonraki süreçte kullanıcıların neden banlandıklarını daha iyi anlayabileceklerini söylediler.

Peki, bu düzenlemeyle birlikte yeni politikalar nasıl olacak?

Twitch, bundan birkaç ay önce "sınıflandırma etiketi" dediği yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, müstehcenlik içeren canlı yayınlar için özel etiketler sunuyordu.

Yeni politika, bu etiketin daha fazla ön plana çıkarılmasını sağlayacak. İçerik üreticiler, müstehcenlik etiketi içeren yayınlarda erotik danslar edebilecek, vücutlarını sergileyebilecekler.

Ayrıca canlı yayında erotik karakter çizimleri de yapılabilecek. Bu tür durumlarda herhangi bir yasaklama olmayacak.

Ancak şunu es geçmemek gerekiyor ki Twitch, cinselliği tamamen serbest bırakmadı.

Cinsel şiddet, pornografik içerik ve cinsellik odaklı oyunlar, platformda yasaklı olmaya devam edecek. Ayrıca müstehcen içerikler, Twitch akış sayfasında da gösterilmeyecek.

Kullanıcıların, ilgili içerik etiketlerini veya doğrudan içerik üreticiyi bulmaları gerekecek.