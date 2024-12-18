Uçak yolculuklarında yeni dönem: Kayıp bagaj dönemi sona eriyor

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Türk Hava Yolları (THY) ve Apple işbirliğinde geliştirilen uygulamayla birlikte havaalanlarında kayıp bagajların önlenmesi hedefleniyor.

Söz konusu işbirliği ile birlikte uygulamaya alınması beklenen bagaj takip sistemi ile birlikte yolcuların kayıp bagaj derdi tarih oluyor.

THY ile Apple arasında yapılan iş birliğiyle birlikte 'Bagaj takip sistemi' geliştirdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yenilikle birlikte operasyonel verimliliğin artacağını söyledi.

BAGAJ KAYBOLMA DERDİ SON BULUYOR!

Söz konusu yenilik hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bolat, “Türk Hava Yolları olarak, bagaj takip sistemimizi geliştirmek amacıyla Apple ile bir iş birliği gerçekleştirdiğimizi mutlulukla duyurduk. iOS 18.2'nin yayınlanmasıyla birlikte yolcularımız artık AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajlarının konum bilgilerini ilgili ekiplerimizle paylaşabilecekler.

Bu yenilik sayesinde bagajlarınızı hızla bulup size ulaştırabiliyor, operasyonel verimliliğimizi artırırken memnuniyetinizi de en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu özelliği kullanmak son derece kolay:

Find My uygulaması üzerinden 'Konum Paylaş' bağlantısı oluşturup, web sitemiz https://lnkd.in/dhzeadvh üzerinden paylaşmanız yeterli olacaktır. Paylaşılan konum bilgisi güvenli bir şekilde saklanır, yedi gün sonra otomatik olarak sona erer veya istediğiniz zaman sizin tarafınızdan devre dışı bırakılabilir. Çok yakında aynı özelliği mobil uygulamamız üzerinden de kullanabileceksiniz.” İfadeleriyle sistemi özetledi.