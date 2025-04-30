Uçuş modunu açmadan uçağa binmek tehlike yaratır mı? İşte yanıtı...

Hüseyin Topuz

Uçak yolculuklarında sıkça duyduğumuz uyarılardan biri de, cep telefonlarının ve diğer elektronik cihazların "uçuş moduna" alınmasıdır.

Peki, bu kural neden bu kadar önemli? Uçuş modunu açmadan uçağa binmek gerçekten bir tehlike yaratır mı?

İşte merak edilen detaylar…

Uçuş Modu Neden Gereklidir?

Cep telefonları ve tabletler, sürekli olarak en yakın baz istasyonuna bağlanmaya çalışır. Yerdeyken bu işlem kolayca gerçekleşir; ancak binlerce metre yükseklikte, sinyal almak neredeyse imkânsız hale gelir.

Uçuş moduna alınmayan cihazlar, sinyal aramaya devam ettiği için hem kendi pillerini hızlı tüketir hem de uçağın navigasyon ve iletişim sistemlerini etkileyebilir.

Pilotların İletişimi Aksamaya Uğrayabilir

Modern uçaklar, birçok otomatik sistemle çalışır. Bu sistemler, hem yerle hem de kuleyle iletişim hâlinde olan hassas cihazlardır. Uçuş modunda olmayan cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgalar, bu sistemlerle çakışabilir.

Özellikle kalkış ve iniş gibi kritik anlarda pilotların yer kontrol ile kesintisiz iletişim kurması gerekir. Elektronik karışmalar, bu iletişimde kesintilere sebep olabilir.

Uçuş Güvenliği İçin Küçük Ama Etkili Bir Önlem

Uçuş moduna geçmek, sadece birkaç saniyenizi alır. Ancak bu küçük adım, uçuş güvenliğini doğrudan etkileyebilir. Havayolu şirketleri ve uçuş ekipleri bu kurala titizlikle uyar; çünkü her yolcunun güvenliği önceliklidir. Çoğu zaman uçaklar bu sinyallerden ciddi şekilde etkilenmese de, risk tamamen ortadan kaldırılmak istenir.