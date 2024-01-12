Ucuza bulan stok yapsın! Yok yılı başlıyor: Ayçiçek yağına dev zam yolda Zeytinyağı ve ayçiçek yağında kriz sinyalleri gelmeye başladı. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, ayçiçek yağına dair endişe verici gelişmeleri duyurdu. Büyük zamlar yolda…

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Kuraklık, zeytinyağı sektörünün ardından şimdi de ayçiçek yağı üretimini tehdit etmeye başladı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini belirterek sektörde kriz sinyalleri verdi.

Kırbiç'in açıklamalarına göre, düşük fiyatlar nedeniyle bazı illerde çiftçiler ayçiçeği ekiminden vazgeçme noktasına gelmiş durumda.

Kuraklık ve düşük fiyatlar, tarım sektöründeki çiftçileri zor durumda bırakırken, ayçiçek yağı fiyatlarının da bu etkileri hissetmesi bekleniyor.

Ayçiçek yağında kriz sinyalleri

Trakya Birlik 2022-2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 12 il ve 48 kooperatifte devam eden çalışmalar ön plana çıktı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, çiftçilere destek olma misyonlarını vurgulayarak üretime ve üreticiye katkıda bulunduklarını belirtti.

Geçtiğimiz sezon kuraklığın ayçiçek yağı üretimini olumsuz etkilediğini dile getiren Kırbiç, rekolte kaybına rağmen piyasada ayçiçek yağı fiyatlarının düşük olduğuna dikkat çekti.

Kırbiç, kuraklık ve ekim alanlarının düşmesine rağmen, bir önceki yıla yakın ürün satın alındığını vurguladı.

Çiftçi ekmekten vazgeçti

Ayçiçek yağı sektöründe düşük fiyatlar, bazı şehirlerde çiftçilerin ayçiçeği ekiminden vazgeçmelerine neden oluyor.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, faiz oranlarının sürdürülebilirlik açısından zor bir duruma dönüştüğünü belirtti ve ilerleyen süreçte sektörde yaşanacak yeni gelişmeleri umut ettiklerini aktardı.

Kırbiç, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bu konuda çalışmalarımız devam etmekte. Çiftçimizin hassasiyetini, çiftçimizin ve Trakya Birlik’in de bu üründen para kazanması gerektiğini ilettik. Bunun da geriye dönük olarak hem de çitçimizin bu ürünü daha fazla ekmesi ile ülkemizin ihtiyacının kapanması gerektiğini hassasiyetle dile getirdik.”