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Ucuza tapulu arsa fırsatı! İstanbul ve Ankara'da yeriniz olsun; Tam tamına 284 metrekare...

Ucuza tapulu arsa fırsatı! İstanbul ve Ankara'da yeriniz olsun; Tam tamına 284 metrekare... Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde arsa satışıyla ilgili tüm ayrıntıları paylaştı. Bu kapsamda, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde 37 bin liradan başlayan fiyatlarla arsa tapuları satışa sunulacak.