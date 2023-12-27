Ucuza tapulu arsa fırsatı! İstanbul ve Ankara'da yeriniz olsun; Tam tamına 284 metrekare...

Arsa almak isteyenleri heyecanlandıran haber...
Yurt genelinde bir süredir yürütülen uygun fiyatlı arazi satış ihalelerine bir yenisi eklendi.
Milli Emlak, 37 bin TL bedel ile arsa tapusu alınabilecek yeni bir kampanyayı resmen başlattı.
Yarın başlayacak ihale ile Ankara'da 284,60 metrekarelik arsa 37 bin liradan alıcı bulacak.
Başvuru detayları
Arsaya başvuruların yalnızca internet kanalı ile yapılacak.
Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi dışında hiçbir aracı kuruluştan başvuru işlemi yapılmaması uyarısında bulundu.
5 yıl vergisiz
İhale yoluyla satışa sunulan taşınmazlar, 5 yıl süre ile emlak vergisi ve KDV'den muaf tutulacak.
Milli Emlak, 2024 yılının ilk haftalarında İstanbul il sınırlarında bulunan araziler için de ihale duyurusunda bulunacak.