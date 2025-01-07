Uludağ’ı solladı: Hem kaplıca, hem kayak merkezi! Gören bir daha gidiyor

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Van, sahip olduğu zengin iklimi ve doğal güzellikleri ile her mevsim tatilcilere farklı fırsatlar sunan bir şehir olarak dikkat çekiyor.

Bu yıl, kış turizmi için yeni bir cazibe merkezi olarak Çaldıran Termal Kayak Merkezi öne çıkıyor.

Van’ın Çaldıran ilçesinde bulunan bu merkez, kayak severler için modern pistleri ile kayarken, termal suyun keyfini çıkaran tatilciler için de sıcak açık havuzlarıyla eşsiz bir deneyim sunuyor.

Kayak ve termal su keyfini bir arada sunan bu tesis, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini topluyor.

İSTER KAYAK, İSTER SICAK SUYLA ŞİFA

Ayrancılar Mahallesi'nde, yer altından çıkan 90 dereceye kadar ulaşan sıcak su kaynaklarıyla beslenen 30 bin metrekarelik alana kurulan bu tesis, hem kayak severler hem de termal suyun rahatlatıcı etkisinden faydalanmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Tesisin dikkat çeken özelliklerinden biri, 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu, Van Gölü şeklinde tasarlanmış açık havuz.

Zemini çakıl ve kumla desteklenen havuz, misafirlerine hem görsel hem de rahatlatıcı bir deneyim sunuyor.

Kayak yaparken bir yandan termal suyun tadını çıkarmak, bu bölgede tatil yapmayı tercih edenler için benzersiz bir fırsat.

Soğuk havalarda bile sıcacık termal suyun keyfini sürebilmek, tesisin sunduğu en büyük avantajlardan biri.

Hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde, 1,5 metre derinliğindeki sıcak suyla dolu açık havuzda yüzmek, hem dinlendirici hem de eğlenceli bir seçenek olarak öne çıkıyor.