Ulusal staj 2025 başvurusu: USP başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur? e-Devlet Kariyer Kapısı

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Ulusal Staj Programı, gençlerin kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen erken dönem kariyer programıdır.

Programın amacı, gençlerin istihdam olanağının artırılması, kariyer imkanlarına erişim konusunda fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve çeşitli erken dönem kariyer olanaklarının tüm bölümlere yaygınlaştırılmasıdır.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Staj Programı'na şimdiye kadar 1 milyon 250 bin öğrencinin başvurduğu ve 800 bin öğrenciye staj imkanı sağlandığı belirtildi.

Aynı zamanda, 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun dahil olduğu programda gençlerin kurumları ve meslekleri yakından tanıma imkanı elde ettiği kaydedildi.

Ulusal Staj Programı'na başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılıyor.

Bu seneki başvurular ise başladı. Peki; Ulusal Staj Programı 2025 başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte başvuru ekranı...

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU 2025

Ulusal Staj Programına başvuruda bulunmak isteyen önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, başvuru işlemlerini e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek.

Başvuru işlemleri, 23 Aralık Pazartesi gününden 28 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören,

1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış,

Lisans, ön lisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı/Mavi Kart sahibi öğrenciler programa başvuru yapabiliyor.

Lisans programlarında eğitim görmekte olan adayların 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1 veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.