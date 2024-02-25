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Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvuruları ne zaman sona erecek?

Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvuruları ne zaman sona erecek? 2024 yılında yapılacak olan YKS sınavı için başvuruların ne zaman sona ereceği merak uyandırdı. İşte YKS başvurularının sona ereceği tarih..