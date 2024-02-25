Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvuruları ne zaman sona erecek?

8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları hakkında aramalar hız kazandı.
1 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvuruların ne zaman sona ereceği merak uyandırdı. Sınava girecek adaylar başvuruların ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı.
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.
YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
Peki, YKS sınavı için başvurular ne zaman sona erecek? İşte merak edilen o tarih...
YKS başvuruları ne zaman sona erecek?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS sınavı başvurularının 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.