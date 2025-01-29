Ünlü cips markası raflardan kalkıyor: Ölümcül sonuçlar doğurabilir!

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ABD merkezli ünlü patates cips markası Lays tarafından satışa çıkarılan o cipsler hakkında kritik bir uyarı yapıldı.

Türkiye’de de satışı yapılan 7’den 70’e herkesin severek tükettiği atıştırmalık markası, yalnızca ABD’ye özel üretimi yapılan 350 gramlık paketlerde ölümcül tehlikeye neden olabilecek risk tespit edildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan incelemelerde ABD’nin Washington ve Oregon eyaletlerinde satışa sunulan Frito-Lay'in 13 ons (yaklaşık 370 gram) ağırlığında olan ürünlerini süt alerjisi olan kişilerin tüketmesi halinde, ortaya ölümcül sonuçlar çıkabileceğini belirtti.

ÖLÜMCÜL ALERJİK REAKASİYONLARA NEDEN OLABİLİR!

FDA tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 16 Aralık'ta söz konusu cipsler hakkında, "Süt alerjisi veya şiddetli hassasiyeti olan bireyler, geri çağrılan ürünü tükettiklerinde ciddi veya yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyon riskiyle karşı karşıya kalabilir" şeklinde uyarıda bulunmuştu.

FDA tarafından bu hafta yapılan açıklamada ise geri çağırma işlemi, en yüksek risk kategorisi olan "Sınıf 1" olarak tanımlanarak endişe yaratan durum, ürünün tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açabileceğinin altı çizildi.

FDA'nın belirlediği sekiz "büyük gıda alerjeni" arasında yer almakta olup hassas kişilerde kurdeşen, kramplar, baş dönmesi, ses tellerinin şişmesi hatta bilinç kaybı gibi tehlikeli alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtildi.

O ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Frito-Lay yaptığı açıklamada, geri çağrılan ürünle ilgili şu ana kadar herhangi bir alerjik reaksiyon bildirilmediğini belirtti. Şirket, geri çağırmanın yalnızca belirli bir parti ürünle sınırlı olduğunu ve diğer Lay's ürünlerinin, bu durumdan etkilenmediğini vurguladı.

Uzmanlar, geri çağrılan ürünleri satın almış olan tüketicilerin süt alerjisi riski taşıması durumunda, paketlerin derhal imha edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yetkililer, tehlike arz eden ürünlerin "6462307xx" veya "6463307xx" üretim kodları taşıdığını ifade ediyor.