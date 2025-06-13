Ütü süresini yarı yarıya düşürüyor! Duyan hemen buzluğa koşuyor

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Sıcak yaz günlerinde ütü yapmak neredeyse bir işkenceye dönüşürken, ev hanımlarının geliştirdiği basit ama etkili bir yöntem sosyal medyada gündem oldu. Kırışıklıklara karşı adeta sihirli bir dokunuş yapan bu yöntemin sırrı: buzlu havlu!

Pamuklu ya da keten gibi kolay kırışan kumaşları ütülemek yerine, bu özel yöntemi deneyenler hem zamandan hem de elektrikten tasarruf ediyor.

Üstelik kumaşlar yüksek ısıya maruz kalmadığı için daha uzun ömürlü oluyor. İşte bakın ütü süresini kısaltan buz yöntemi nasıl sizi ütünün çekilmezliğinden kurtarıyormuş.

BUZLU HAVLU GEZDİRMEK YETİYOR!

Tek yapmanız gereken, kırışık kıyafetin üzerine serin bir havlu koyup buzu havlunun üzerine gezdirmek. Buhar etkisiyle kıyafetler dakikalar içinde düzleşiyor!

Havluya sarılan buzlar nem, kumaşın liflerini yumuşatıyor. Bu da buharın daha etkili işlemesine olanak tanıyor. Aynı zamanda ütüyle geçirilen süreyi kısalttığı için enerji tasarrufu da sağladığı da belirtiliyor.

Ev ekonomisini düşünen, vakti kısıtlı olan ya da sıcakla baş etmekte zorlanan herkesin denemesi gereken bu püf noktası, ütü süresini kısaltarak enerji tasarrufu sağlamanıza yarayan en akıllıca yöntemler arasında ilk sıralarda yer alıyor.