Uyurken mutlaka çıkarın! Takılarla uyumak aslında tehlikenin göbek adıymış… Zaman zaman uyurken çıkartmaya üşendiğimiz takılar meğer sağlığımız için zararlıymış. İşte, takılarla uyumanızın tehlikeli sonuçları…

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Birçok kişi zaman zaman gece uyurken takılarını çıkarmaya üşenir ya da tercih etmez. Ancak gece çıkarılmadığında takılar öyle tehlikelere yol açıyormuş ki bir daha asla takılarınızla uyumayacaksınız.

Yüzükler, bilezikler, kolyeler ya da küpeler takıp takıştırmayı seven her kadında bulunan bu aksesuarların, çıkarılmadığı ve gece birlikte uyunduğu zaman yol açabileceği durumlar tüm çekiciliğini yok ettirecek.

İşte, takılarla uyumanın zararları…

Gece çıkarılmadığında belki de aklınızın ucunda bile geçmeyecek zararları doğurabilecek olan takılar bakın nelere neden olabiliyorlarmış...

Halkalar kan dolaşımını bozuyor

Evli ya da bekar çoğu kişinin taktığı yüzükler, gece uyurken çıkarılmadığında ellerde şişlik meydana getirdiğini herkes bilir.

İşte, bunun nedeni ise gece hareketsiz yattığımızda sıvıların dokularda birikmesi ve hafif şişmiş ellerle uyanmamıza neden olmasıdır. Eğer yüzük takarak uyuyakalırsanız, sabahları onu çıkarmak çok daha zor olacak ve aynı zamanda parmaklarınıza doğru kan dolaşımını da engelleyecektir.

Aynı zamanda ciltle yakın temasta bulunan halkalar nem tutucu görevi görerek bakterilerin çoğalması için ideal bir ortam yaratırlar.

Alerjik reaksiyona neden olabilirler

Ne kadar alerjik bir bünyeniz olmadığınızı düşünseniz de takılarla uyumak alerjik reaksiyonlara da davetiye çıkarabilir.

Takı yapılıken kullanılan nikel gibi bazı malzemeler ciltte kaşıntı ve kızarıklığa neden olduğu uzmanlar tarafından açıklanmıştır. Altın ve gümüş güvenli bir seçenek gibi görünse de ne yazık ki çoğu zaman başka metalleri de içerirler.

Uyku sırasında vücudumuz, takılarla birlikte kolayca alerjik reaksiyona neden olabilecek vücut sıvıları salgılar. Ayrıca takılarınızla uyumak, uyurken terlediğiniz için kararmasına neden olabilir ve takının üzerine bulaşan ter, parlaklığına zarar verebilir.

Kulak deformasyonuna neden olabilir

Özellikle de küpeler, birçok kişinin çıkarmaya belki de en çok üşendiği takılardır. Tek bir kulağa birden fazla küpe takan kişilerde ise bu üşengeçlik daha sık görülebilir. Ancak, geceleri küpe ile uyumak kötü bir kokuya neden olabilir.

Cildinizin salgıladığı sebum ölü deri hücreleri ve bakterilerle karıştığında küpelerinizin olduğu kulaklarınıza yakın bölgede hoş olmayan bir kokuya neden olabilir. Ayrıca kulaklar yaşla birlikte elastikiyetini kaybeder ve onlara geceleri dinlenmeleri ve nefes almaları sağlanmadığında sarkabilirler.