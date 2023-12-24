Uzmanlar uyardı! Kalp hastaları soğuk havada dikkatli olsun… Kardiyoloji Uzmanı Doç Doç İsmail Ateş, son dönemlerde sıkça gerçekleşen ani ölüm ve kalp krizi vakalarında artık olduğunu belirtti. Ateş, kalp hastalığında muzdarip olanları uyardı…

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Son zamanlarda kalp hastalıklarına bağlı olan vakalarda artış azımsanmayacak kadar artış göstermekte.

Vakalardaki artışın sebeplerini Kardiyoloji Uzmanı Do. Dr. İsmail Ateş anlattı. Ateş, sonbahar ve kış mevsiminin sadece grip salgınına değil kalp krizi salgınlarını da tetiklediğini belitti.

Dr. Ateş, son zamanlarda atış gösteren kalp krizi vakalarını hakkında kalp krizinin nedenlerini ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Ateş, "Kalp krizi gerçekleştiği zaman, kalp krizinin yerine göre en az yüzde 25 ölüm riski ile seyreder. Eğer bu yüzde 25’lik riskin içinde hasta hayatını kaybetmezse ve hastaneye yetişirse kurtulma şansı oldukça yüksek. Çünkü son 25-30 yıldır gelişen teknikler ve tedaviler ani olarak gelişen ve kalp krizine neden olan damarın balon ve stent yöntemiyle açılması ile birlikte hayatta kalma oranını da arttırmaktadır.” İfadelerini kullandı.

Ölüm riski ile yüz yüze…

Açıklamalarına devam eden kardiyoloji uzmanı, “Hasta hastaneye kaldırılmış olsa da geçirmiş olduğu enfaktüsün ağırlığına göre yüzde 3-5 bazen de yüzde 5-10 oranında ölüm riski bulunuyor. Burada önemli olan krizlerin geçirilmesine engel olabiliyor muyuz? Bir diğer önemli etken de bu krizi hafif nasıl atlatabiliriz? Öncelikle kalp krizinin ne demek olduğunu açıklamaya çalışayım Kalbin kendisini besleyen 3 tane ana damar bulunmaktadır, bunlara biz koroner arterler diyoruz.

Koroner arterlerde zaman içerisinde yağlanmasına ve kireçlenmesine bağlı ufak ufak daralmalar başlamaktadır. Çamaşır makinesinin borularına biriken kireç gibi düşünün bunu. Bu damarlardaki yavaş yavaş tıkanmalarda risk daha azdır ama ani tıkanmalarda kalp krizi gelişir. Aslında kalp krizlerinin büyük kısmı kalp damarlarında yüzde 50 oranlarında darlık varken orada biriken plağın ani olarak yırtılması sonucu pıhtı oluşmasına bağlıdır. Bu pıhtılar damar duvarında oluşan çatlakları yamamak için oluşuyor aslında, ancak bu aşırıya gittiği zaman kalp krizine neden oluyor." diyerek kalp hastalığı olanları uyardı.