Uzmanlardan korkutan deprem uyarısı! ‘Gerildi, durdu, beklemede’ Son dönemlerde sıkça yaşanan depremler milyonları tedirgin etmeye devam ediyor. Doğu Anadolu fayı hakkında önemli duyurular uzmanlardan tek tek geliyor…

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Türkiye’nin dört bir yanından sıkça deprem haberleri almaya ne yazık ki devam ediyoruz. Haberlerin ardı arkası kesilmeden devam ediyorken uzmanlar tarafından yapılan kritik açıklamalar korkuttu.

Uzmanlar tarafından yapılan son uyarılarda Doğu Anadolu Fayı’na dikkat çekildi.

“Anadolu gerildi, durdu. Beklemede”

Doğu Anadolu Fayı’nın kırılmaya hazır olduğu ve kırıldığı taktirde 7’nin üzerinde deprem üretebileceği uzmanlar tarafından önemle belirtiliyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen depremlerle alakalı olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anadolu gerildi, durdu. Beklemede” uyarısında bulundu.

Ercan yaptığı paylaşımda, "Depremden önce depremcikler kudurur, sonra derin bir dinginlik başlar. Sonra da deprem vurur. Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi, durdu. Beklemede...." sözlerinin altını çizerek uyarıda bulundu.

Naci Görür’de uyarmıştı…

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın uyarısının öncesinde Prof. Dr. Naci Görür’de Doğu Anadolu Fay hattı hakkında uyarılarını yinelemişti.

Görür, Doğu Anadolu Fay hattının her an deprem üretebileceğini söyleyerek, bölgede 7 ve üzeri deprem üretebilecek fayların olduğuna dikkat çekmişti.

Görür ise yaptığı uyarılarda, “Tunceli’nin 4 tarafı faylarla çevrili; Ovacık, Malatya, Doğu Anadolu, Nazımiye Fayı var. Nazımiye, Pülümür, Tunceli bu fayların arasında... Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl-Karlıova arasında en son deprem 1784'te… Yedisu Fayı, her 250 senede bir deprem üretir.

Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir. Stres transferi nedeniyle bu faylarda oluşabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Onun için endişe ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.