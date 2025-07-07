Vakalar patladı! Yeni salgın kapıda: Kenelerden bulaşıyor...

Yeni salgın, kapıda...

Almanya’nın Bavyera eyaletinde, halk arasında "tavşan vebası" olarak bilinen tularemi vakaları yeniden gündeme geldi.

Münih Bölge Ofisi, sadece hayvanları değil, insanları da etkileyebilen bakteriyel enfeksiyonla ilgili uyarı yayımladı.

Son olarak Münih’in kuzeyinde iki kişide tularemi vakası tespit edildi.

Artı49'da yer alan habere göre, yetkililer, enfekte hayvanlarla ya da leşleriyle temas edenlerin, özellikle de evcil hayvanlarını ormanda ya da tarlalarda gezdirenlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Vakaların, muhtemelen kene ısırması yoluyla bulaştığı düşünülüyor. Özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için hastalık ciddi risk taşıyor.

TULAREMİ BELİRTİLERİ

Yüksek ateş

Titreme ve halsizlik

Baş ağrısı

Kas ağrısı

Terleme

Yorgunluk ve kırgınlık

Deride enfekte bölgede yara (çoğunlukla kene ısırığı sonrası oluşur)

Yaranın çevresindeki lenf bezlerinde ağrılı şişlik (örneğin koltuk altı veya boyun)