Valizleri hazırlayın! Pegasus duyurdu: Yurt içi uçuşlarında dev kampanya

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketleri arasında yer alan Pegasus Hava Yolları, yurt içi seyahatleri için dev bir kampanya başlattı.

Dev hava yolu şirketi, kampanya kapsamında 699 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunarak tatil planı yapanların yüzleri gülecek.

Yalnızca internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden iki gün geçerli olacak kampanyanın kapsamı 45 bin koltuk ile sınırlı olduğundan fırsattan yararlanmak isteyen yolcuların ellerini çabuk tutmaları gerekecek.

TARİHLER BELLİ OLDU

Pegasus Hava Yolları tarafından yurt içi uçuşlarını kapsayan kampanya 11-12 Şubat tarihlerinde seyahatseverlerle buluşuyor.

Toplamda iki gün sürecek olan kampanya, 12 Şubat saat 23:59’da sona erecek. Kampanyadan faydalanarak bilet alan yolcular, 1 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında yurt için seyahatlerini gerçekleştirebilecek.