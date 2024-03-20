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Vaziyet alın, ortalık karışacak! Ankara, Eskişehir, Bolu, Sakarya… Vakit daralıyor

Vaziyet alın, ortalık karışacak! Ankara, Eskişehir, Bolu, Sakarya… Vakit daralıyor Bolu ve çevresinde yaşayanlar için önemli bir hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji sitesi bölge halkını tedbirli olmaları için uyardı. Çarşamba gecesi lapa lapa gelecek.