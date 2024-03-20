Vaziyet alın, ortalık karışacak! Ankara, Eskişehir, Bolu, Sakarya… Vakit daralıyor

Bolu ve çevresinde yaşayan vatandaşlar dikkat! Hava durumuyla ilgili önemli bir uyarı var.
Meteoroloji sitesi Hava Forum'un son verilerine göre, önümüzdeki günlerde bizi etkileyecek olan hava durumu oldukça dikkat çekici.
Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sivas, Kayseri ve civarındaki illerde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.
Özellikle çarşamba günü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte, gece itibarıyla etkisini gösterecek.
Çarşamba gecesi geliyor
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara ve çevresine kar uyarısında bulundu.
Uyarıda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da çarşambayı perşembeye bağlayan gece ve devamında sahurda kar yağışı bekliyoruz. İyi karlar dileriz..." ifadelerine yer verdi.