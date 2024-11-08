Vertigo ve baş dönmesi arasındaki fark nedir?

Hüseyin Topuz

Vertigo ve baş dönmesi, sıklıkla karıştırılan fakat farklı anlamlar taşıyan iki terimdir.

Vertigo, kişinin çevresindeki nesnelerin hareket ettiği veya döndüğü hissiyle karakterize edilen bir denge bozukluğudur. Bu his, genellikle iç kulakta bulunan denge organlarının sorunlarından kaynaklanır.

Baş dönmesi ise, daha geniş bir anlam taşır ve kişinin kendini dengesiz, hafif başlı veya sersemlemiş hissettiği durumları ifade eder.

Baş dönmesi, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve genellikle geçici bir durumdur.

Vertigo ve baş dönmesi terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da aslında farklı durumlardır.

İşte bu iki durum arasındaki temel farklar...

Vertigo

- Vertigo, kişinin kendisinin veya çevresinin hareket ediyormuş gibi hissetmesine neden olan bir durumdur. Genellikle dönme hissi olarak tanımlanır.

- İç kulaktaki sorunlar (örneğin, benign paroksismal pozisyonel vertigo - BPPV, Meniere hastalığı) veya beyin sapı ve beyincik gibi merkezi sinir sistemi alanlarındaki problemler vertigoya yol açabilir.

- Vertigo genellikle mide bulantısı, kusma, terleme ve denge kaybı gibi ek belirtilerle birlikte görülür.

- Vertigo atakları birkaç saniyeden birkaç saate kadar sürebilir.

Baş Dönmesi

- Baş dönmesi, daha genel bir terim olup, sersemlik hissi, dengesizlik, bayılma hissi veya hafif baş dönmesi gibi durumları kapsar.

- Dehidrasyon, düşük kan şekeri, anemi, kalp problemleri veya ilaç yan etkileri gibi birçok farklı neden baş dönmesine yol açabilir.

- Baş dönmesi genellikle daha kısa sürelidir ve genellikle vertigoya kıyasla daha az şiddetlidir.

- Baş dönmesi, genellikle kişinin ayağa kalktığında ya da aniden pozisyon değiştirdiğinde ortaya çıkar.

Sonuç olarak, vertigo, belirli bir hareket yanılsaması ile karakterize edilirken, baş dönmesi daha geniş bir yelpazede sersemlik ve dengesizlik hissi içerir.

Her iki durum da yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve altta yatan nedenin belirlenmesi için tıbbi değerlendirme gerektirir.