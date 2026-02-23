Fenerbahçe’de Skriniar ne zaman dönecek? İşte kaçıracağı maçlar

Avrupa arenasındaki Nottingham Forest mücadelesinde sakatlanarak herkesi korkutan Milan Skriniar’dan kötü haber geldi.

Maçın henüz başında yerini Çağlar Söyüncü’ye bırakmak zorunda kalan tecrübeli stoperin MR sonuçları, sağ kasığında kısmi yırtık olduğunu ortaya koydu.

Bugün oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak olan Slovak yıldızın, sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor.

İşte Skriniar’ın kaçıracağı maçlar:

KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Kasımpaşa (Süper Lig)

Nottingham Forest - Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi)

Antalyaspor - Fenerbahçe (Süper Lig)

Gaziantep FK - Fenerbahçe (Türkiye Kupası)

Fenerbahçe - Samsunspor (Süper Lig)

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (Süper Lig)

Fenerbahçe - Gaziantep FK (Süper Lig)