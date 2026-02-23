Abone ol: Google News

Beşiktaş yeni transfer maaşları 2026: Hyeon-gyu Oh, Olaitan, Murillo, Agbadou ne kadar alıyor?

Yayınlama:
Beşiktaş yeni transfer maaşları 2026: Hyeon-gyu Oh, Olaitan, Murillo, Agbadou ne kadar alıyor?
Haber Merkezi Haber Merkezi

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou’nun yıllık ücretleri futbol kamuoyunda merak konusu oldu. İşte Siyah-beyazlıların yeni transferlerinin kazançları…

Ara transfer döneminde kadrosunu takviye eden Beşiktaş’ta yeni imzaların mali detayları gündeme geldi.

Spor muhabiri Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlıların ara dönemde kadroya dahil ettiği oyuncuların yıllık ücretleri netlik kazandı.

İşte Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou’nun yıllık ücretleri:

YENİ TRANSFERLERİN YILLIK ÜCRETLERİ

Hyeon-gyu Oh – 1.5 milyon Euro

Junior Olaitan – 850 bin Euro

Amir Murillo – 2 milyon Euro’nun altında

Emmanuel Agbadou – 3 milyon Euro

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Bilgi Haberleri

Çok Okunanlar