Beşiktaş yeni transfer maaşları 2026: Hyeon-gyu Oh, Olaitan, Murillo, Agbadou ne kadar alıyor?

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou’nun yıllık ücretleri futbol kamuoyunda merak konusu oldu. İşte Siyah-beyazlıların yeni transferlerinin kazançları…
Ara transfer döneminde kadrosunu takviye eden Beşiktaş’ta yeni imzaların mali detayları gündeme geldi.
Spor muhabiri Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlıların ara dönemde kadroya dahil ettiği oyuncuların yıllık ücretleri netlik kazandı.
İşte Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou’nun yıllık ücretleri:
YENİ TRANSFERLERİN YILLIK ÜCRETLERİ
Hyeon-gyu Oh – 1.5 milyon Euro
Junior Olaitan – 850 bin Euro
Amir Murillo – 2 milyon Euro’nun altında
Emmanuel Agbadou – 3 milyon Euro
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi