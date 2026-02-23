Peygamberimizin en sevdiği tatlı: Sadece 3 malzemeli...

Ramazan ayı, yalnızca ibadetlerin yoğunlaştığı değil aynı zamanda sünnet olan güzel alışkanlıkların da hatırlandığı bir aydır.

Bu ayda sofralara gelen bazı lezzetler ise hem manevi hem de besleyici yönleriyle ayrı bir anlam taşır.

Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz Muhammed’in özellikle Ramazan’da tükettiği tatlılardan biri olarak bilinen sahine tatlısı da bunlardan biridir.

Tahin ve balın buluştuğu bu sade ama güçlü lezzet, yüksek enerji değeri sayesinde uzun süren açlığın ardından vücuda destek olurken, doğal içeriğiyle de dikkat çekiyor.

Günümüzde de hem geleneksel hem pratik bir tatlı alternatifi olarak Ramazan sofralarında yer bulmaya devam ediyor.

SAHİNE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

4 yemek kaşığı tahin

2–3 yemek kaşığı bal (isteğe göre artırılabilir)

1 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı ceviz içi veya fındık (isteğe bağlı)

Üzeri için susam ya da tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bir kasede tahini ve balı güzelce karıştırın.

Kıvamı daha akışkan olsun isterseniz bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Karışımı servis tabağına alın ve kaşığın arkasıyla düzleştirin.

Üzerine dövülmüş ceviz veya fındık serpebilir, arzuya göre susam ya da çok az tarçın ilave edebilirsiniz.