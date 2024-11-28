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Haber Merkezi

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, güçlü hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı dizi, son bölümüyle bir kez daha izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı yapım, yayınlanan yeni fragmanıyla heyecanı zirveye taşıdı.

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen dizi, sürprizlerle dolu sahneleriyle yine çok konuşulacak.

YENİ OYUNCU GELDİ

Dizinin yeni bölüm fragmanında Halis Ağa ile Abidin arasındaki buzlar eriyor. İkili yaşananları geride bırakıyor ve barışıyor.

Öte yandan fragmanın son sahnesinde Abidin'den hemen sonra görünen kadın akıllarda soru işareti bıraktı. İzleyiciler diziye yeni katılan karakterin, Abidin'in annesi olduğunu iddia ediyor.