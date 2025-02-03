Yapımcı açıkladı! NOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin final tarihi…

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NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşan Gold Film imzalı Kızıl Goncalar yayınladığı her bölümüyle medyada gündem olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin, hikayesi ve karakterleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

İkinci sezona da iddialı başlayan dizi her detayıyla ince ince işlenirken final yapacağına dair söylentiler de konuşuluyorken dizinin yapıcısı Faruk Turgut’tan şoke eden açıklamalar geldi.

FİNAL TARİHİNİ AÇIKLADI!

Reyting rekortmeni dizinin yapımcısı Faruk Turgut geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti.

Kızıl Goncalar’ın bir sonraki sezona devam edip etmeyeceği sorulmasının ardından Turgut, "Kızıl Goncalar zor bir iş. 12 günde bir bölüm zar zor çıkıyor. Özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin sohbetleri, tartışmaları. Dini terminolojinin bu kadar önde olduğu noktalarda çok ciddi araştırmalarla yazılıyor bölümler.

Biz özellikle yola çıkarken çok uzun ömürlü olmaması gerektiğini düşünerek hareket ettik. Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.