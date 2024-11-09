Yaprak dökmeyen ağaçlar hangileri? İşte 12 ay yeşil kalan ağaçlar...

Yaprak dökmeyen ağaçlar, yıl boyunca yeşil kalan ve yapraklarını dökmeyen ağaç türleridir.
Bu ağaçlar, yaprak dökme sürecine girmeden sürekli yeşil kalabilme özellikleriyle dikkat çekerler.
Çoğunlukla ormanların, parkların ve bahçelerin önemli bir parçasını oluşturan yaprak dökmeyen ağaçlar, hem estetik açıdan hoş bir görüntü sunar hem de ekosisteme çeşitli faydalar sağlar.
Bu tür ağaçlar, genellikle sert iklim koşullarına dayanıklıdır ve kış aylarında bile yeşil kalmalarıyla bilinirler.
Bu ağaçlar, her zaman yeşil kalarak yıl boyunca fotosentez yapabilirler.
İşte bazı yaprak dökmeyen ağaç türleri...
Çam
Çam ağaçları, her mevsim yeşil kalan iğne yapraklı ağaçlardır.
Sedir
Sedir ağaçları da iğne yapraklı olup yapraklarını dökmezler.
Ardıç
Ardıç ağaçları, iğne yapraklı ve yaprak dökmeyen ağaç türlerinden biridir.
Köknar
Köknar ağaçları, sürekli yeşil kalan ve koni şeklinde büyüyen ağaçlardır.
Ladin
Ladin ağaçları da iğne yapraklı ve yaprak dökmeyen ağaçlardandır.
Mazı
Mazı ağaçları, yaprak dökmeyen ve süs bitkisi olarak sıkça kullanılan ağaç türlerindendir.
Zeytin
Zeytin ağaçları, yaprak dökmeyen geniş yapraklı ağaçlardandır.