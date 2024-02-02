Yaprakların arasındaki gizli yılanı bulanın IQ'su en az 120 çıkıyor! Son 13 saniye... Bu optik illüzyon beyin yakacak cinsten. Resimde gördüğünüz yaprakların arasında zehirli bir yılan var. Bu yılanı 13 saniyede bulanın IQ’su en az 120 çıkıyor…

ensonhaber.com

Sosyal medyada optik illüzyon testleri, zekayı ve dikkati sınamaya devam ederken, son olarak ortaya çıkan yılan testi herkesin beynini yaktı.

13 saniyede çözülmesi gereken bu test, kullanıcılar arasında büyük bir tartışma ve heyecan yarattı.

Yapılan bir araştırmaya göre, optik illüzyon testinde yer alan yılanı bulabilenlerin sayısı oldukça az.

Peki, siz kaç saniyede yılanı bulabileceksiniz?

Testte başarılı olmak için dikkatlice resme bakmanız ve gizli yılanı bulmanız gerekiyor. Hazır mısınız?

Resmi dikkatlice inceleyin! Süreniz doluyor…

Yaprakların arasında gizlenen yılanı bulabildiniz mi?

İpucu: Yılan fotoğrafın sağında ya da solun değil. Ayrıca yılanın rengi yeşil değil.

Zamanınız doldu!

Bulabildiyseniz tebrikler! IQ’nuz oldukça yüksek.

Henüz bulamadıysanız endişelenmeyin. Cevap aşağıda: