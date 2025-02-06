Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma kar tatili ilan edildi mi?

Yağmur Uçar
Kar yağışı, Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına aldı.
Olumsuz hava koşullarına dair Meteoroloji'den sık sık uyarılar geliyor.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde de görülen kar, öğrencilerde tatil merak uyandırdı.
Bu kapsamda öğrenciler, 7 Şubat okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.
Peki, yarın okullar tatil mi? 7 Şubat 2025 cuma hangi illerde, ilçelerde okullar tatil olacak? İşte MEB'den açıklama...
YARIN (7 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ
Yarın (7 Şubat 2025 Cuma) okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili il valiliklerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.