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Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma kar tatili ilan edildi mi?

Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma kar tatili ilan edildi mi? Yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkili olurken, öğrenciler ise okulların durumunu merak ediyor. Bu kapsamda, "Yarın okullar tatil mi" sorusu gündemde yer alıyor. Peki, yarın okul var mı? 7 Şubat okullar kar tatili mi? İşte yanıtı!