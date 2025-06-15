Yasal iade süresi 2025: İade etme süresi uzatıldı mı, kaç gün?

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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik için harekete geçti.

İnternetten alışveriş yapan milyonlarca vatandaş için iade süresiyle ilgili yeni bir düzenleme yolda.

Hazırlanan taslak teklif ile birlikte, tüketici hakları korunmaya devam edecek.

Özellikle de iade süreçlerinde...

Mevcut uygulamada, tüketiciler internet üzerinden aldıkları ürünleri 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden iade edebiliyordu.

İŞTE YENİ İADE SÜRESİ

Ancak Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle birlikte bu süreyi uzatıyor.

İnternetten alışveriş yapan tüketicilere sevindirici bir haber geliyor.

İade süresi 15 günden 30 güne çıkarılıyor.

Tüketici haklarını güçlendiren bu değişiklikle, alışveriş sonrası yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yapılacak tüm geri ödemeler, tüketicinin satın alma sırasında kullandığı ödeme aracına uygun şekilde, tüketiciye herhangi bir masraf ya da yükümlülük getirmeksizin tek seferde yapılacak.