Yasalaştı: Taciz edenin cinsel organları kesilecek Kazakistan'da, pedofili kişilere uygulanan kimyasal hadımın yeterli görülmemesi üzerine ortaya çıkan "pedofillerin cinsel organlarının kesilmesi" yasası kabul edildi.

ensonhaber.com

Kazakistan'da kabul edilen yeni yasaya göre, pedofililerin cinsel organları kesilecek.

Yasa, milletvekillerinin pedofiller için dünyanın en sert cezalarından biri olan kimyasal hadımın yeterince sert bir ceza olmadığı konusunda dile getirdikleri şikayetlerden sonra geldi.

Dailymail'in haberine göre, İktidardaki Amanat Partisi'nin icra sekreteri ve milletvekili Elnur Beisenbaev, hükümetin "omurgasız" olduğunu ve "cerrahi hadımda" ısrar etmediği için pedofililere yaranmaya devam ettiğini ifade etti.

Hadım edilecek

Çocuklara karşı cinsel suçların giderek arttığını söyleyen Beisenbaev, erkek libidosunu düşürmek için enjekte edilen anti-androjen kimyasal hadımın hiçbir işe yaramadığını söyledi.

'Bir tecavüzcünün serbest kalmasına izin vererek, onun yeniden suç işlemesine izin vermiş oluyoruz' diye ekledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Lepikha, cerrahi hadımın 'tartışmalı' olduğunu belirterek, "Pedofili suçluların ömür boyu hapsedilmesinden söz ediyoruz , bu yüzden o zaman kastrasyonun bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.