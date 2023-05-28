Yayın yasağı kalktı mı? 28 Mayıs yayın yasağı ne zaman kalkacak? Gözler YSK'da! 28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sona ermesiyle gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Vatandaşlar yayın yasağının ne zaman kalkacağını araştırıyor. Peki yayın yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

14 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçim sonucunda salt çoğunluğunun sağlanamamasıyla seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta Türkiye bir kez daha oy kullanmak için sandık başına geçti. Vatandaşlar, cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında oyunu kullandı.

Sabah 08:00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17:00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oylar sayılmaya başladı.

Milyonların gözü seçim sonuçlarında. Arama motorlarında seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yayın yasağının ne zaman kalkacağı merak edilen konular arasında.

Vatandaşlar arama motorlarında "Yayın yasağı kalktı mı? 28 Mayıs Pazar yayın yasağı ne zaman kalkacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

28 Mayıs Pazar günü saat 18:00’e kadar herhangi bir radyo veya televizyon kanalı seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapamayacak. Saat 18:00 ile 21:00 arasında yalnızca YSK seçimle ilgili haber ve tebliğler yayınlayabilecek.

Saat 21:00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, duruma göre bu saati erkene çekebilecek. Geçtiğimiz 14 Mayıs seçimlerinde yayın yasağı 18:30’da kaldırılmıştı. YSK’dan bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.