Yaz dönemi Kuran kursları ne zaman başlayacak 2025? İşte kayıt tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl milyonlarca çocuk ve gencin Kur’an-ı Kerim öğrenme yolculuğuna katıldığı 2025 Yaz Kur’an Kursları için kayıt dönemi başladı.

“Her Yaz Yeni Bir Heyecan: Cami, Çocuk ve Kur’an” sloganıyla düzenlenecek kurslar, tüm öğrencileri camilere ve Kur’an kurslarına davet ediyor.

Kayıtlar, yüz yüze ve online olarak yapılabilecek.

Kurslarda Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.

Peki, 2025 Yaz Kur’an Kursları ne zaman başlayacak? İşte müracaat bilgileri...

BAŞVURU SÜRECİ

Yaz tatilinde çocuklar ve gençler için açılan yaz Kur'an kurslarına kayıtlar, 16 Haziran - 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Gündüzlü kurslara kayıtlar ise kurs süresi boyunca devam edecek.

Veliler, çocuklarını kaydetmek istedikleri cami veya Kur’an kursuna giderek doğrudan başvuru yapabilir. Kayıt için genellikle kimlik fotokopisi ve veli izin belgesi yeterli oluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi (EHYS) üzerinden çevrimiçi kayıt yapılabilecek.

Vatandaşlar, https://dibbys.diyanet.gov.tr adresine girerek kendilerine en yakın cami veya Kur’an kursunun adresini, iletişim bilgilerini ve konumunu görebilir.

Online kayıt için e-Devlet şifresi veya EHYS sistemine üyelik gerekiyor.

KURAN KURSU TARİHLERİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur’an Kursları bu yıl 30 Haziran 2025 tarihinde eğitime başlayacak.

Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 30 Haziran - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında olacak.

Kurslarda 4-6 yaş, 7-14 ve 15-22 yaş gruplarına yarım gün ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak. Ayrıca, kurslarda 10-18 yaş arası öğrenciler için yatılı eğitim imkanı da tanınacak.