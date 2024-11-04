Yedek parçası en ucuz olan otomobiller belli oldu! İşte, yedek parçaları cep yakmayan otomobiller...

Haber Merkezi
Araç sahibi olmak isteyen birçok kişi ilerleyen zamanlarda oluşabilecek arızaları da düşünerek yedek parça konusunda zorluk yaşatmayacak marka ve modelleri tercih etmek istiyor.
Yedek parça ve yan masraflar konusunda cep yakmayacak belli marka ve modeller bulunuyor.
Ekonomim’de yer alan habere göre, 35 yıldız otomobil tamiri ile ekmek parasını kazanan Bekir Atmaca Usta yedek parça konusunda sıkıntı yaşatmayacak markaları listeledi.
O marka araçlar arızalanması ve parça gerekmesi durumunda en ucuz ve kolay bulunabilen yedek parçaya sahiplermiş.
İŞTE YEDEK PARÇASI EN UCUZ OLAN OTOMOBİLLER...
1- RENAULT FLUENCE
2- HYUNDAI ACENT ERA
3- FIAT LINEA
4- DACIA SANDERO
5- FIAT PALIO
6- RENAULT MEGAN 2
7- TOYOTA CORALLA
8- RENAULT CLİO 2