Yemeklerin Lezzeti Artacak! A101'e Davul Fırın Geliyor: İşte A101 17 Ekim Aktüel Katalog

Haber Merkezi

A101, 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla yine tüketicilerini memnun edecek geniş bir ürün yelpazesiyle geliyor.

Her hafta farklı kategorilerde sunduğu indirimli ürünlerle dikkat çeken A101, bu hafta mutfak gereçlerinden elektroniğe, ev eşyalarından teknolojiye kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla sunuyor.

Bu haftanın öne çıkan ürünü ise davul fırın! Mutfaklarda hem pratik hem de lezzetli yemekler yapmayı sağlayan davul fırın, A101’in kalitesi ve uygun fiyat avantajıyla raflarda yer alacak.

Ayrıca kulaklık, katlanır yataklı koltuk, yuvarlak fırın, çelik kettle, waffle makinesi, jeneratör, motosiklet, silikon tabancası ve emaye çaydanlık takımı gibi ürünler de bu hafta A101'e gelecek diğer dikkat çekici ürünler arasında.

A101, uygun fiyatlarla her ihtiyacı karşılamaya devam ediyor! İşte A101 17 Ekim indirim kataloğu…