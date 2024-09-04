Yeni açıldı: e-Devlet KOLAS hizmeti nedir, nasıl kullanılır? Banka hesapları için tanımlanan kolay adreslerin tek ekranda sorgulanabildiği Kolay Adres (KOLAS) Sorgulama hizmeti e-Devlet'te başladı. Peki, KOLAS nasıl kullanılır? Kolay Adres Sorgulama nasıl yapılır? İşte kullanımı...

Editör: Yağmur Dinç

Finansal işlemlerde dijitalleşme, git gide büyüyor.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler arasında birçok işlem yapılabiliyor.

Bankacılıkla ilgili e-Devlet üzerinden verilen hizmetlere bir yenisi daha eklendi.

FAST sistemi servislerinden olan ve ödemelerin telefon, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS), e-Devlet'ten hizmete sunuldu.

Vatandaşlar, KOLAS nedir ve nasıl kullanılır merak ediyor.

İşte e-Devlet KOLAS hakkında bilgiler...

KOLAS NEDİR

KOLAS Sorgulama hizmeti, vatandaşların farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir ekranda kolayca sorgulamalarını sağlıyor.

Kolay adres, hesap numarasını (IBAN) hatırlamak zorunda kalmadan, para göndermesi ya da ödeme yapması istenilen kişilerle paylaşılabilecek, hesabın bulunduğu kurum kanallarında tanımlanabilen pratik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

KOLAS NASIL KULLANILIR

Hizmeti kullanmak için e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Kolay Adres Sorgulama" başlığı aratabilirsiniz.