Yeni devlet kurulacak: İşte adı ve kuralları

Yağmur Dinç

Bektaşi merkezi, "Türkiye Cumhuriyeti'nde 2 Eylül 1925 tarihli kararname ile tekke ve zaviyelerin kapatılması kararının alınması" nedeniyle 1929'dan beri Arnavutluk'ta bulunuyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dün yaptığı açıklamada, başkent Tiran’da Bektaşi tarikatı için “Vatikan’a benzer bir egemen devlet” kurulacağını duyurdu.

Bu devletin, dinler arası hoşgörüyü teşvik etmek amacıyla hayata geçirileceği belirtiliyor.

VATİKAN MODELİ

Rama, Bektaşi tarikatının kutsal makamının Arnavutluk’a taşınmasının 95’inci yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamalarda, "Bektaşi Dünya Merkezi'nin kutsal makamına, Vatikan’a benzer bir statü verilmesi gerektiği güçlü bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

ORDUSUZ, POLİSSİZ, VERGİSİZ

Kurulacak olan sembolik devletin, "duvarsız, ordusuz, polissiz, vergisiz ve manevi bir yapı" olacağı vurgulandı.

Rama, bu devletin "dünyanın en küçük devletlerinden biri olacağını ve Arnavutluk'un egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmayacağını" belirtti.

Bektaşi tarikatını “milli bir vasiyet” olarak tanımlayan Rama, planın hayata geçirilebilmesi için Arnavutluk parlamentosunun onayının gerektiğini açıkladı.