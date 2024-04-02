Yeni kıyafetlerden çıkan kumaş parçasının kullanım amacı bakın neymiş Yeni alınan kıyafetlerin içerisinde çıkan kumaş parçalarının kullanım amacını hiç merak ettiniz mi? İşte duyunca şaşıracağınız o bilgi...

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Gündelik hayatta sıkça gördüğümüz ancak ne işe yaradığını bilmediğiniz şeyleri sizler için açığa çıkarıyoruz.

Yeni aldığımız kıyafetlerin içerisinden çıkan küçük kumaş parçalarını hepimiz görmüşüzdür.

Peki bu kumaş parçalarının neden koyulduğunu hiç düşündünüz mü?

İlk bakışta bu kumaşın elbiseyi yamamak için kullanılacağını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak düşündüğünüz gibi değil.

Bakın bu kumaş parçasının kullanım amacı neymiş..

Bu parça kıyafetin yıkandıktan sonra nasıl bir hale geleceğini önceden görmenizi sağlamak içindir.