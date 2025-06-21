YKS sonuç tarihi 2025: Ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı ekranı 2025

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavı YKS'de ilk gün tamamlandı.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başladı. ve 13.00'da sona erdi.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek.

Sınavı atlatan adayların ilk sorusu ise "sonuçlar ne zaman" oluyor. Bu kapsamda, "YKS 2025 sonuç tarihi" başlığı yoğun olarak araştırılıyor.

Sonuç tarihi için gözler ÖSYM'ye çevrilirken, soru ve cevap anahtarı yayınlanacak mı merak ediliyor.

Peki; YKS ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS 2025 SONUÇ TARİHİ

ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.

YKS sonuçlarına, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifrenizle, sonuc.osym.gov.tr veya mobil uygulama üzerinden erişilebilecek.

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025

YKS soruları ve cevap anahtarları öğrencilere basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar ösym.ais.gov.tr adresinden sorulara ulaşabilecek.

Bazı sınavlarda olduğu gibi soruların %15’i değil tamamı adayların erişimine açılacak.

ÖSYM tarafından oturumların cevap anahtarlarının açıklanması için üç oturumunda tamamlanması beklenecek.

Pazar günü saat 18.00’dan sonra YKS soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor.