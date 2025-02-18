YÖKDİL/2 başvuru tarihleri belli oldu mu? YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavının 2025 yılı ilk oturumu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

YÖKDİL/1 sınavının geride kalmasının ardından ikinci oturuma katılım sağlamak isteyen adaylar tarafından YÖKDİL/2 için tarih araştırmalarına başladı.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınava katılım sağlayacak adaylar sınav tarihi hakkındaki araştırmalarına hız kazandırdı.

Peki, YÖKDİL/2 sınav başvuru tarihleri belli oldu mu? YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2025-YÖKDİL/2 başvuruları, 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından 2025-YÖKDİL/2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.