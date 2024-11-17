Zeka Sorusu: Sadece IQ'su 120+ Olanlar Kızın Tuttuğu Uçurtmayı Bulabilir

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Zihinsel keskinliğinizi artırmak, dikkatinizi güçlendirmek veya sadece eğlenceli bir zihin egzersizi yapmak ister misiniz?

Kimi zaman gizli ipuçlarını bulmanız, kimi zaman da mantıksal bir açmazı çözmeniz gereken bu oyunlar, beyninize bir spor salonu etkisi yaratır.

Matematiksel zorluklardan görsel bilmecelere kadar uzanan geniş yelpazesiyle her yaştan kişiye hitap eder.

Araştırmalara göre düzenli olarak zeka oyunu çözen bireyler, daha keskin bir hafızaya ve güçlü problem çözme yeteneklerine sahip oluyor.

Hatta IQ seviyesinde kayda değer artışlar bile görülebiliyor. Şimdi beyin yakan bir zeka sorusuna hazır olun!

Yukarıdaki resimde 1,2 ve 3 olarak numaralandırılmış üç uçurtma yer alıyor.

Tüm bu uçurtmalar birbirine dolanmış durumda ancak içlerinden biri kız tarafından tutuluyor.

Yeterince dikkatli bakarsanız yüksek IQ'nuzla iplerin nasıl birbirine dolandığını fark edecek ve doğru ipi bulabileceksiniz. Dikkat! Sadece 7 saniyeniz var.

Bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.